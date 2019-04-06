楊志龍撐夠長 兄弟土投「投」好壯壯

兄弟楊志龍先發6.2局僅掉1分，獲得總教練伯納大力稱讚。（記者方賓照攝）

兄弟謝榮豪（右）代班終結者表現出色，昨再進帳救援成功。（記者方賓照攝）

兄弟陳子豪8局上敲出勝利打點二壘打，獲選單場MVP。（記者方賓照攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕中信兄弟年輕土投出「投」天！繼黃恩賜、蔡齊哲之後，昨晚楊志龍接力繳出好投，雖然無關勝敗，但6.2局僅失1分，給了球隊搶勝機會，8局上陳子豪擊出二壘安打送回林書逸，張志豪再補上安打，終場中信3：1力克桃猿，仍居上半季龍頭。

楊志龍和猿隊洋投李茲上演投手戰，李茲首局失1分後就回穩。楊志龍則是前兩局出現亂流但未失分，猿隊前兩局擊出4支安打但無功而返，直到7局下才由余德龍再敲安。

請繼續往下閱讀...

生涯最長局數 楊6.2局掉1分

中信總教練伯納盛讚楊志龍的表現傑出，「基本上繳出接近7局無失分的成績，球隊贏球機率就很大，加上牛棚投手表現也很優秀，封鎖住對方得分。」

楊志龍去年對猿隊出賽20.1局，防禦率高達5.75，昨扳回一城。他說：「這場球直球比較到位，也主動攻擊好球帶、壓迫打者，儘可能保持球數領先。」

6.2局是楊志龍生涯最長投球局數，他說，春訓期間一直朝加強續航力的方向努力，之前會因體能下降影響專注力，昨前兩局也遇到用球數過多的狀況，當時儘可能直接對決打者。

猿隊在楊志龍退場後一度追成1：1，但中信反攻來得快，林書逸、陳子豪兩支安打就奪回領先。陳子豪日前因打擊低潮，週三教練安排他打第9棒，該役他單場雙安，好手感持續到現在。

找回前年感覺 陳子豪敲勝打

陳子豪開玩笑說：「好像拿MVP時都在客場，沒得頒獎。」對於近況，他則說：「之前教練協助我打擊重心的調整，自己也知道太急著想打安打，重心會往前衝，但一直找不到方法改善。打擊教練建議我，揮擊時眼睛不要離開擊球點，有漸漸找回前年那樣隨心所欲的感覺。」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/