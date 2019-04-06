菜鳥中繼亮眼 鄭佳彥力求不貳過

兄弟菜鳥左投鄭佳彥來自澎湖，以4次中繼成功暫居本季最多。（記者方賓照攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕中信兄弟開季狀況佳，年輕本土投手接連竄起，除了蔡齊哲、楊志龍接連先發好投，中繼的菜鳥左投鄭佳彥表現同樣亮眼，「眼鏡俠」造型也吸睛。歷經去年冬季聯盟洗禮，開季至今鄭佳彥4次中繼成功暫居領先。

鄭佳彥昨天面對兩人次，先保送朱育賢，但三振廖健富後退場，隊友鄭凱文協助將危機化解，兩人雙獲中繼成功。鄭佳彥最快球速約在145公里，稱不上火球男，不過靠著精準控球，也能在中信兄弟牛棚佔有一席之地。他說：「我知道自己球速不如人，就從節奏、配球方面下手，想辦法擾亂打者，教練也都叮嚀我，要想盡辦法攻擊好球帶。」

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開季至今成績不錯，但鄭佳彥坦言不太去想戰績，將重點放在教練每場球賦予他的任務，「還是以完成任務為優先，遇到問題的話，主動開口去問、力求突破，這場面臨到的問題，下一場盡量不要再出現。」

鄭佳彥出身澎湖，青棒時期才到台北就讀強恕中學，之後待過台體、合庫、國訓和台北市隊，有問題時也常請教同鄉前輩李振昌。

鄭佳彥登板投球時，「眼鏡俠」造型成為一大特色，他解釋，以前在三級棒球時期其實都不戴眼鏡出賽，不過由於眼睛有散光問題，晚間比賽會看不清楚暗號，又不太喜歡戴隱形眼鏡，後來就也習慣戴眼鏡投球。

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