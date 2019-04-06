評陳晨威快如影 王威晨「盜」亦有道

桃猿陳晨威（右）趁投手暴投從二壘直奔三壘，兄弟三壘手王威晨（中）來不及觸殺。（記者方賓照攝）

去年盜壘王王威晨（右）面臨強大挑戰，本季目前以3盜與陳晨威並列領先。（記者方賓照攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕去年球季僅經過大約一半，中信兄弟開路先鋒王威晨就確定拿下盜壘王獎項，最後將盜壘數衝高到44次，是中職暌違10季再次有人單季突破40盜。今年，他將面臨桃猿新人陳晨威的強勢挑戰。

談到陳晨威的腳程，王威晨形容：「快得像影子。」不過他強調，盜壘需要抓時機，「臨場判斷跟經驗也很重要，去年下半季起，對我而言就很難起跑，因為連平常較少牽制的投手都開始盯防我，我想未來應該也是這樣的狀況吧。」

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昨王威晨進帳1次盜壘，目前以3次和陳晨威、獅隊陳傑憲並列榜首。他開玩笑說，自己去年帶起一波盜壘風潮，「這樣也很不錯啊，有競爭才有成長。」

王威晨每場比賽的想法都很簡單，希望以速度壓迫對手，這樣就很值得開心，「有別隊內野手跟我說過，我跑壘給他們壓力很大，還滿值得開心的。相反的，晨威在跑壘時，我們守備壓力也很大。」

至於獎項，王威晨坦言球季中後段才會去想，今年開季目標則是拚全勤，畢竟去年僅差2場就達標。

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