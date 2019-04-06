朱育賢不調了 開季砲火4射

桃猿朱育賢去年開季陷入低潮，今年以4轟暫居聯盟全壘打王，打擊率飆漲至4成以上。（記者方賓照攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕走了王柏融，去年MVP陳俊秀開季又有些慢熱，桃猿進攻砲火由朱育賢扛下。去年此時，朱育賢正跟打擊低潮奮戰，直到4月底打擊率才突破2成，今年他則展現長打火力，目前4轟暫居榜首，打擊率、安打數也在聯盟前段班。

朱育賢說，今年在熱身賽期間就和教練持續討論，也慢慢抓到適合自己的節奏，目前的打擊姿勢和節奏是自己想要的，無論之後狀況如何，今年一整季都不會改變，也期望好狀況能儘可能保持整季。

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朱育賢表示，過往遇到打擊低潮，時常想要做出改變而修正打擊姿勢，反而打亂節奏，「狀況不好的原因很多，教練也要我堅持現在的打擊姿勢就好，去年我就改了3、4次，但狀況一有起伏就修正，打到球季後段就亂掉了。今年不會刻意再調整，等一整季結束之後再總結。」

今年猿隊少了王柏融，但團隊各項攻擊數據仍維持聯盟前段班，朱育賢也認為，「少了柏融這樣的強打，一定有影響，但現在我們就是需要磨合隊形，每個人都盡己所能，不會因為少一個人就有影響。」

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