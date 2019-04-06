台將「通吃」日職 宋家豪滿懷期待

樂天宋家豪（右）認為日職台將變多是好事，彼此更能互相聊天關照。（資料照，記者陳志曲攝）

王柏融日前首度造訪仙台比賽，學長宋家豪特地請他吃燒肉。（資料照，記者陳志曲攝）

特派記者徐正揚／日本專訪

隨著王柏融加入日本火腿，今年在日職打拚的台灣球員共有10位，是自2013年後再次回到2位數，其中多達8位在太平洋聯盟，這讓宋家豪非常開心。

可彼此分享旅日甘苦

宋家豪指出，出國打球比預期中辛苦，若能碰到同樣來自台灣的球員，感覺特別不一樣，「我們樂天在洋聯，現在就軟銀沒有台灣來的，這真的很棒，因為經常可以碰到，到哪裡都有人可以一起吃飯，這樣很熱鬧啊！」

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宋家豪認為，如果日職每隊都有台灣球員，不論哪隊與哪隊比賽，都有人可以聊天敘舊，分享彼此在日本的生活，台灣球迷也能每天看日職轉播，幫喜歡的球員加油，「能夠那樣當然最好，只是要辛苦大家，遙控器要一直換來換去。」

作東請大王 沒期待回禮

宋家豪表示，知道王柏融加入火腿以後，在台灣其實就有聯絡，這次王柏融隨隊來仙台，身為學長的他當然要盡地主之誼，「因為火腿提前1天移動過來，我就有時間帶他去吃燒肉，他第1次來仙台嘛，當然要好好歡迎他。」

樂天表定4月23至25日作客札幌，理論上換王柏融回請，宋家豪卻不敢抱太大期望，「他去札幌才1個月吧？我不知道他混熟了沒有，搞不好等我們過去比賽，還是我要介紹店家給他也說不定呢。」

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