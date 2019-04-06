一朗3拒國民榮譽獎 無緣成令和第一人

日本傳奇球星鈴木一朗3度婉拒國民榮譽獎。（資料照，美聯社）

〔記者倪婉君／綜合報導〕「至死方休」是傳奇球星鈴木一朗對棒球的態度，昨天日媒報導他第3度婉拒日本政府欲頒發的國民榮譽獎，他的理由和這樣的態度並無二致，「我會努力在人生落幕時領到這個獎。」

45歲的鈴木一朗3月21日在東京巨蛋宣布退休，他在日、美棒壇留下4367支安打，並在大聯盟締造連10年至少200安等傳奇紀錄，也讓日本政府研議是否頒發國民榮譽賞，希望他能成為下月「令和時代」來臨時的第1位受獎者。

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只是日本內閣官房長官菅義偉昨證實，一朗已婉拒受獎。這是一朗繼2001、2004年小泉內閣時代之後，第3度拒絕殊榮，2001年是一朗赴美第1年就獲新人王及美聯MVP肯定，2004年則是他以單季262安締造大聯盟紀錄。

一朗前兩次的拒絕理由都表示自己仍是現役球員，還說過：「在棒球生涯結束時，如果能得到肯定，會非常感謝。」這次他則以努力在人生落幕時領獎為由拒絕，因為對他來說，從球員身分退役，不代表棒球生涯結束。

一朗在兩年前被美國記者問及他對從棒球界退休的看法時，他的回答是：「我想我死了算了。」意即直到他死的那天，他才會不碰棒球。

包括王貞治、長島茂雄、松井秀喜等棒壇傳奇，都曾獲頒國民榮譽賞，最近一位獲獎者則是日本冰上王子羽生結弦，他去年7月接受表揚時才23歲，是史上最年輕獲獎者。

前一回日本國民榮譽獎得主是花滑選手羽生結弦（左），寫下最年輕紀錄。（資料照，產經新聞提供）

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