馬來西亞公開賽》直落二拍下依瑟儂 小戴今對決陳雨菲

陳雨菲。（資料照，法新社）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕世界球后戴資穎昨在超級750系列馬來西亞公開賽女單8強戰，面對泰國勁敵依瑟儂，開啟「無敵」狀態，失誤明顯下降，終場以21：19、21：13晉級4強，保住世界排名第1寶座，今天中午12點（愛爾達體育三台直播）將與中國女將陳雨菲爭奪決賽門票。

依瑟儂。（美聯社）

近幾年橫掃世界羽壇的戴資穎，目前在現役球員中只有對戰依瑟儂、李雪芮略居下風，其中對世界排名第8的依瑟儂僅繳出10勝13負。昨天再度交手，戴資穎打得比對手有耐心，戰術策略運用得宜，首局後半段儘管落後3分，但她先破壞對手節奏追平比數，接著再連續2記巧妙攻擊球，後來居上。

戴資穎擊敗依瑟儂挺進四強，今對決陳雨菲要扳回一城。（VICTOR提供）

無敵情境超展開 球后順利晉4強

球后表格

次局前半段兩人美技連發，不過依瑟儂處理球稍微急躁，失誤變多後，戴資穎逐漸擴大分差，以1記刁鑽角度攻擊逼出賽末點，依瑟儂回球失誤，小戴拿下勝利，積分至少92367以上，即使世界排名第2的陳雨菲奪冠，積分衝到92079，也無法將小戴拉下球后寶座。

大馬賽1局未失 要為全英賽雪恥

談到贏球關鍵，戴資穎表示，首局後段自己有控制失誤，比較能掌控到跟對方抗衡，拿下第1局後，第2局也比較有信心。

上個月全英公開賽女單決賽，戴資穎失誤不少，攻擊球路又被陳雨菲鎖定，連丟2局吞敗，3連霸夢碎，相隔近1個月，小戴在大馬賽1局未失挺進4強，手感火燙，盼能一雪前恥。

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