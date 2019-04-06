SBL》富邦純本土練兵 最末戰提款台銀

SBL昨日戰績表格

〔記者吳孟儒／綜合報導〕提前鎖定龍頭寶座的富邦勇士，昨在第16季SBL例行賽最終戰對上墊底台銀，以全本土陣容應戰，林書緯和替補的李盈鋒聯手拿35分，助勇士以88：80獲勝，拿下破隊史紀錄的最長10連勝。

富邦林書緯（左）帶球上籃，拿下全場最高22分。 （記者王藝菘攝）

雙塔休兵 破隊史最長10連勝

勇士洋將雙塔米歇爾和賈西亞休兵，主力蔡文誠、洪志善及張宗憲也輪休，勇士仍打得有聲有色，特別是全場壓迫逼出台銀22次失誤，讓教練許晉哲賽後大讚「防守很出色」。

勇士在比賽末段一度被台銀迎頭趕上，被追到只剩4分領先，所幸靠著林書緯及李盈鋒接連出手命中，拉開分差奠定勝基。

林書緯拿全場最高22分，外帶8籃板、6助攻，替補的李盈鋒表現更令人驚豔，本季首度上場，8投5中包含3記三分彈，許總對他的表現給予肯定：「他的拚勁不錯，也把訓練的成果展現出來了！」

請繼續往下閱讀...

勇士勇奪10連勝，但許總強調，不會因此自滿而鬆懈，更重要的是之後的比賽；勇士以24勝12敗鎖定頭號種子，握有季後賽首輪輪空優勢。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/