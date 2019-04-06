拚年度教練 許總挑戰第7座個人獎

富邦勇士主帥許晉哲。（記者王藝菘攝）

〔記者吳孟儒／新北報導〕走過季初表現起伏不定，富邦勇士季末氣勢看漲，昨奪勝後寫下破隊史的10連勝，以頭號種子之姿前進季後賽，主帥許晉哲的帶隊功力有目共睹，也讓他有十足的籌碼再次角逐年度教練大獎。

勇士上季找來曾率璞園締造4連霸的許晉哲執教，展現拚搶隊史首冠的企圖心。雖許總帶隊首年例行賽戰績僅15勝15敗，名列聯盟第5，但勇士季後賽「以下剋上」直闖決賽，驚奇演出正是靠許總的運籌帷幄。

本季勇士捲土重來，被看好是威脅璞園連霸的勁旅，許總在季前也為今年的雙洋將新制度做足準備；雖然上半季一度因洋將人選未定，10戰僅3勝，許總在確定以米歇爾、賈西亞的雙塔組合後，表現漸入佳境，土洋連線來電，成績也如倒吃甘蔗直衝第1。

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許晉哲過去6度拿到年度教練獎，其中第7到10季更完成4連霸，今年要挑戰第7座個人獎項，璞園教練麥班達及台啤主帥周俊三都是可能的競爭人選。

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