小聯盟開打 林子偉本季首安、首盜出爐

林子偉首戰面對大都會3A，拿下本季首安、首盜戰果。（USA TODAY Sports）

〔記者張浩群／綜合報導〕小聯盟開幕戰昨登場，本季從紅襪3A出發的林子偉首戰面對大都會3A，4打數1安打，盜壘、三振和保送各1，球隊在延長賽第10局以6：3贏球，首戰取得開門紅。

第10局拿3分 紅襪3A險勝

林子偉擔任先發第一棒、游擊手，首局靠著三壘手傳球失誤上壘，3局上選到四壞球保送上壘，隨後盜上二壘，可惜隊友在得點圈有人時遭三振；紅襪在5局上靠8棒米勒的2分砲先馳得點，林子偉則在該局纏鬥8顆球後，敲出左外野安打、本季首安出爐，開季前3打席都上壘。

7局上，林子偉在二、三壘有人時遭到三振，9局上則是一、二壘有人時觸擊失敗，再靠野手選擇上壘。

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9局打完，兩隊以3：3平手，到了延長賽10局上，紅襪靠6棒倫達敲出3分打點清壘安打，驚險贏得開幕戰。

其他台將，效力印地安人3A的胡智為投2局被敲2支安打失1分，另有3次保送，無關勝敗。張育成則3打數無安打，但選到2次保送。

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