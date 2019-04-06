NBA》公鹿提早鎖定例行賽第1

公鹿和七六人打出火藥味，雙方球員一擁而上，差點拳腳相向，裁判將雙方球員拉開。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕聯盟龍頭公鹿昨與七六人交手，火藥味十足，公鹿在決勝節狂砍46分，加上「字母哥」亞德托昆波狂飆45分，終場128：122獲勝，並以59勝20負提前鎖定例行賽第1。

「字母哥」亞德托昆波昨狂飆45分，終場公鹿128：122贏七六人，並以59勝20負提前鎖定例行賽第1。（今日美國）

布雷德索與恩比德險幹架

開賽才2分多鐘，公鹿布雷德索與恩比德卡位發生推擠，布雷德索先用手大力推了對方，隨後兩人又用球互砸，雙方球員一擁而上，差點拳腳相向。最後恩比德吞下1次技術犯規，布雷德索被罰2次技術犯規後遭驅逐出場，公鹿主帥布登侯澤說：「很遺憾看到自己的球員離場，下次他得更聰明一些。」

主控提早離場下，公鹿一度落後，但他們在決勝節大爆發，希爾單節進帳13分，亞德托昆波贊助11分，單節團隊命中率高達71％，成功逆轉戰局。

公鹿此役飆進12顆三分球，亞德托昆波展現MVP身手，砍下45分、13籃板、6助攻，前鋒米德爾頓進帳次高22分。對於自己的表現，亞德托昆波說：「我只是盡力打好每場比賽，也試著積極進攻。」即使球隊早已確定季後賽名次，求勝若渴的他也不願輕易輪休，想幫公鹿多拿幾勝。

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公鹿雖贏球，但也寫下一個難堪紀錄，成為NBA史上第1支讓對手投進1000顆三分球的球隊，灰狼以991顆緊追在後。

時隔45年

再當頭號種子晉季後賽

公鹿確定拿下例行賽第1，將取得季後賽主場優勢，也是隊史繼1973-74年球季後，再次以頭號種子晉級，布登侯澤說：「我為這支球隊感到驕傲。」

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