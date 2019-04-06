NBA》飆分字母哥 問鼎年度MVP

亞德托昆波自2013-14球季進入NBA後，身手不斷進化。（今日美國）

〔記者粘藐云／綜合報導〕公鹿「字母哥」亞德托昆波昨對七六人之戰，繳出45分、13籃板、6助攻的全能數據，幫助球隊取得例行賽第1，也讓他登上MVP競爭排行榜第1名。

MVP競爭排行榜

亞德托昆波自2013-14球季進入NBA後，身手不斷進化，每季數據持續提升，本季繳出場均27.7分、12.5籃板、5.9助攻，都寫下生涯新高；加上公鹿戰績亮眼，他也被看好奪下年度MVP。

NBAMVP競爭排行榜第5名是雷霆的喬治。（美聯社）

亞德托昆波表示，湖人退役球星布萊恩給他很多幫助，鼓勵他去追逐MVP，「他讓我更相信自己，且獲得像布萊恩這樣的球員的鼓勵，很難不去改變心態，讓我更相信自己。」

NBAMVP競爭排行榜第4名是七六人的恩比德。（美聯社）

上季MVP哈登表現同樣亮眼，本季場均36.3分、7.5助攻、6.5籃板，更有9場飆破50分，得分能力驚人；且在他的帶領下，火箭擺脫季初陰霾，目前排名站上西部第3。

對於哈登的表現，火箭主帥丹東尼給予肯定，認為他在球隊受傷兵困擾之際挺身而出，帶領球隊戰績向上提升，值得成為MVP。

持續用三分球寫紀錄的勇士射手柯瑞則排名第3，第4、5名分別是七六人恩比德和雷霆的喬治。

請繼續往下閱讀...

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/