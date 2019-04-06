NBA》男一永遠不是我！ 杜蘭特心死 下季恐跳槽尼克

美國運動網站記者形容勇士是柯瑞的球隊。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士昨前往湖人主場踢館，一哥柯瑞僅攻下7分，手感冰冷，「表弟」卡森斯挺身而出，率勇士以108：90收下3連勝，持續穩坐西部龍頭。

杜蘭特（右）雖然表現不錯，但在勇士隊卻始終被當外人。（法新社）

卡森斯傷癒歸隊後，狀況漸入佳境，昨攻下21分、10籃板，連兩戰繳出雙十數據，近10場平均可貢獻18.1分、8.7籃板，成為勇士爭冠利器。

過去卡森斯在國王從沒打過季後賽，到了鵜鶘後，球隊雖晉級，他卻因腳傷，球季報銷。即將迎來生涯第1次季後賽的卡森斯說：「我覺得打得越來越有自信，和隊友的配合也更好了。」柯瑞也稱讚他，拿到球時更果斷，狀況看起來很棒。

即便勇士被看好完成3連霸，卻傳出杜蘭特今夏恐出走的消息，美國運動網站《Bleacher Report》記者布區指出，杜蘭特雖助勇士拿下2冠，但他在灣區始終被當外人，成為他想離隊的主因。

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「杜蘭特在勇士並沒有被真心地認可過，也沒獲得一個兩屆總冠軍MVP應有的尊重，大家依舊覺得，勇士是柯瑞的球隊。」布區認為，已6年無緣季後賽的尼克，會是杜蘭特的最佳選擇，「若他能帶領尼克闖進東部決賽，必定受到紐約球迷的歡迎。」

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