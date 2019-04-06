NBA》隱藏版數據 哈登防守進步 羅利地板球無人敵

暴龍控衛羅利在抄截、籃板的防守指標數據並不算出色，但拚搶地板球的成功率達74％。（美聯社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕NBA例行賽邁入尾聲，除了指標數據列為年度獎項的依據，美媒還找出「隱藏版」資訊，讓球迷對球員有另一番見解。

哈登本季干擾對手傳球次數達269次，全聯盟只僅次於P.喬治的277次。（美聯社）

本季MVP大熱門火箭球星哈登，擁有全方位的進攻能力，切入、三分球、助攻，樣樣精通；而他一向為人詬病的鬆散防守，也有極大成長，他本季干擾對手傳球次數達269次，全聯盟只僅次於P.喬治的277次。

雷霆一哥魏斯布魯克很有機會達成連3季場均大三元的壯舉，但他自2016年3月17日起，已連續243場比賽發生失誤，從2013年起也有連179場失誤紀錄，總計這6年只有1場表現「零失誤」。

暴龍控衛羅利在抄截、籃板的防守指標數據並不算出色，但拚搶地板球的成功率達74％，為聯盟之首，在場均能搶到1.5次地板球的球員中名列第一。

請繼續往下閱讀...

公鹿長人B.羅培茲的長程砲火，提供充沛進攻火力，防守也有巨大貢獻，平均每場2.18個火鍋外，他在干擾對手跳投出手次數達1485次，排本季第一。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/