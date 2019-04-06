亞洲盃桌球賽》林昀儒拿首勝 莊智淵無緣8強

亞洲盃桌球賽中，林昀儒以分組第3晉級今天附加賽，只要再贏1場就能晉級8強。（資料照）

台灣3人有望晉8強

亞洲盃桌球賽中，陳思羽以分組第3晉級今天附加賽，只要再贏1場就能晉級8強。（資料照）

亞洲盃桌球賽中，鄭怡靜以分組第3晉級今天附加賽，只要再贏1場就能晉級8強。（資料照）

〔記者許明禮／綜合報導〕第32屆亞洲盃桌球賽昨在日本橫濱點燃戰火，台灣四大好手在分組預賽都繳出1勝2負；其中，林昀儒、鄭怡靜和陳思羽都以分組第3晉級今天附加賽，只要再贏1場就能晉級8強，老將莊智淵則落居分組第4，連兩年無緣8強。

被分在「死亡之組」的17歲小將林昀儒，因主戰球拍檢測時出狀況，改以備用球拍上陣，無法盡情施展，先後以1：3不敵世界排名第4的張本智和、剛奪下卡達公開賽冠軍的中國名將馬龍，還好在第二戰以3：1逆轉印度老將阿昌塔，拿下亞洲盃生涯首勝。

世界排名21的林昀儒，附加賽將對上排名111的泰國選手蘇帕努特。

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曾獲2013年亞洲盃季軍的莊智淵，前兩戰分別敗給南韓一哥李尚洙及印度一哥賈納納塞卡倫，最後一戰雖以直落三撂倒世界排名第8的丹羽孝希，寫下生涯對戰8戰全勝紀錄，仍無法改變出局的命運。

女子組方面，去年第4名鄭怡靜，首戰以3：1逆轉香港李皓晴，寫下對戰14連勝紀錄，但接下來連續以1：3輸給中國陳夢、南韓田志希；附加賽將遭遇新加坡的林葉，過去兩人交手5次，包括上月阿曼公開賽，鄭怡靜還未嘗敗績。

世界排名24的陳思羽雖敗給新加坡馮天薇和日本石川佳純，但第二戰以3：2力退南韓削球名將徐孝元，拿下重要1勝，將和世界排名第9的平野美宇爭奪8強門票。

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