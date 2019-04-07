大馬羽球公開賽》隔1月復仇不晚 小戴勝「菲」今爭冠

戴資穎昨4強戰在比數接近時打出好球，不禁握拳為自己打氣，她今天將與日本山口茜爭奪冠軍。（Badminton Photo提供）

日本山口茜上次在法國賽決賽大戰3局擊敗戴資穎，今日下午決賽勢必又是精彩對決。（美聯社）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕世界球后戴資穎昨天在超級750系列馬來西亞公開賽女單四強戰，延續前役「無敵」狀態，僅花費34分鐘，以21：14、21：19重挫世界排名第2的中國女將陳雨菲，上演完美復仇記，一局未失挺進決賽；小戴今天預計下午2點40分（愛爾達體育三台直播）與世界排名第4的日本女將山口茜爭冠，力拚本季首冠與三連霸。

戴資穎上個月全英賽冠軍戰不敵陳雨菲，中斷對戰11連勝，冠軍拱手讓人。相隔1個月，小戴重新調整，此役應戰更為小心、細膩，非受迫性失誤降低不少，首局小戴運用戰術，連續擊出致勝球，對方受到壓迫，難以從中反攻，小戴首局順利入袋。

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次局後半段兩人陷入拉鋸，戰情稍微膠著，戴資穎從配球當中破解陳雨菲出手，擊出致勝球後，小戴也振臂吼聲為自己打氣，最終陳雨菲回球掛網，球后駛進決賽。

戴資穎：盡力就好

談到贏球關鍵，戴資穎表示，一開始自己就比較積極，但第二局又犯了同樣錯誤，失誤偏多，不過再對上陳雨菲，自己沒有太大改變，畢竟不斷交手，最主要還是場上穩定性跟臨場發揮。

至於尋求三連霸，戴資穎依舊平常心面對，她期許自己盡力就好，同時感謝現場球迷熱情地為她加油。

決賽5遇山口茜 小戴3勝2負

戴資穎今天將與山口茜爭冠，兩人過去對戰14次，小戴握有8勝6負優勢，其中兩人5度於決賽會師，最近一次是去年法國賽，小戴苦戰三局落敗，兩人決賽戰績為小戴3勝2負。

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