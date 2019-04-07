福地大馬已3冠 戴資穎拚雙紀錄

戴資穎在大馬賽已進帳3座冠軍，圖為2017年小戴奪下開啟連霸的第1冠。（資料照，記者卓佳萍攝）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕世界球后戴資穎近年不斷擴大「奪冠版圖」，其中馬來西亞可說是小戴生涯福地，她目前累積2013年、2017年與2018年大馬賽冠軍，三冠也是生涯大賽單站最佳，今天有機會把紀錄往上推，也可望追平中國女將張寧2006年女單三連霸紀錄，成為賽史近13年來第一人。

2013年大馬賽，戴資穎一路扳倒名將，包含丹麥好手鮑恩以及當時頭號種子印度賽娜，挺進決賽，最後直落二拍下中國姚雪，以18歲之齡封后，世界排名首度突破前十，來到第九。

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從世界排名第九走到球后，戴資穎花費將近3年時間，2016年底首嘗世界第一滋味，至今累積121週登基週數，最新世界排名週二將公布，預計追平中國女將張寧史上第二長紀錄122週；巧的是大馬賽上一位三連霸女將也是張寧，戴資穎有機會一口氣追平張寧兩項紀錄。

退役女將張寧先前曾擔任陳雨菲教練，她於2008年北京奧運衛冕成功，締造奧運女單唯一連霸紀錄。

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