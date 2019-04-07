王柏融雙安 躍火腿唯一3割男

火腿王柏融昨選到日職生涯首次四壞保送，同時進帳2支安打，打擊率躍至全隊最高。（資料照，記者陳志曲攝）

巨人投手廖任磊昨對決王柏融，花了6球讓他擊出滾地球出局。（資料照，記者黃志源攝）

首度對決台將 廖任磊佔上風

〔記者徐正揚／綜合報導〕王柏融繼續累計在日職一軍的第1次，昨天收集到連續2場有長打、2分打點、至少敲2安，外加保送、打擊率站上3成並躍居全隊最高，還與廖任磊演出本季首次「台灣內戰」，但火腿「假先發」調度沒能奏效，以3：16慘敗給西武。

王柏融再扛火腿第5棒指定打擊，4局下纏鬥到滿球數後選到首次保送，5局下擊出二壘安打送回二、三壘的隊友，助火腿追成3：12，首次連續2場敲二壘安打、有2分打點，打擊率首次站上3成，8局下擊出本季第10安，首次連續2場至少敲2安。

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四壞初體驗 二壘打賺2打點

廖任磊連兩場出賽在9局下登板，於2出局兩人在壘對上王柏融，是日職一軍本季首次台灣球員投打對決，王柏融二度磨到滿球數，把第6球擊成一壘滾地球，成為火腿最後一個出局者；王柏融打擊率從賽前2成86升至賽後3成13，火腿全隊最高。

扣除打席數不足的渡邊諒、松本剛，王柏融打擊率3成13、安打10支都是火腿全隊最高，且是唯一超過3成的打者，二壘安打2支與中田翔等5人、盜壘1次與西川遙輝並列領先，打點5分與近藤健介並列第2，壘打數12個、得點圈打擊率3成08都排第3。

火腿派加藤貴之「假先發」，投2局無失分，第3局換上開幕第2戰先發金子弌大，只投2局竟失5分，承擔本季首敗，西村天裕5局上接手，才投0.2局竟狂丟7分，吉田侑樹中繼3.1局又失4分。

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