日本記者看大王：外冷內熱

火腿日前對樂天系列賽因天氣過度寒冷，王柏融打擊表現平平。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕王柏融連兩天在東京巨蛋都有好表現，不但讓日媒以「台灣大王發揮本領」為題盛讚，其他相關報導也不少，甚至爆出他開季狀況不佳是另有隱情，讓這股「大王旋風」持續發燒。

上一個系列賽對樂天，王柏融受寒冷天氣影響，3戰共12打數只敲出2支安打，他坦言，台灣沒有這麼冷過，監督栗山英樹要他勤做伸展，以免受傷；結果前天首度造訪東蛋，王柏融對西武繳出生涯首次猛打賞，昨也有雙安表現，他表示逐漸適應日職投手。

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隨著王柏融手感加溫，也有日媒爆料，指他開季狀況不佳，其實是因開幕前的拉傷尚未痊癒。報導還引用某位火腿退役選手說法，「現在受傷的部分好像多少好一點，反方向擊球也能敲出深遠的球，證明揮棒的力度回來了。數據打出來的話會越來越放鬆，（對大王來說）現在才是開始喔！」

此外，主跑火腿的《體育日本》記者東尾洋樹分享他心目中的王柏融，是個「情感不外露，內心充滿鬥志」的熱男。「（大王）情感不太外露，但內心充滿鬥志。」東尾說，雖然如此，大王在U21對韓國敲出逆轉三壘打時還是淚流滿面，展現出感性的一面，「在餘雪猶存的北方大地，大王應能展現火熱的打擊給大家看。」

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