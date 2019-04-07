NBA》柯瑞狂轟40分 勇士西部登頂「M1」

騎士菜鳥塞克斯頓（右）昨拿下全隊最高27分。（今日美國）

累積得分衝隊史第3

柯瑞（右）昨三分球12投9中，轟下全場最高40分。（法新社）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕勇士柯瑞昨再度展現聯盟第一射手的實力，全場三分球12投9中，轟下全場最高40分，生涯總得分累積達16283分，衝上隊史第3，並帶領勇士120：114擊退騎士，戰績55勝24敗，拉開與金塊2場勝差，西部登頂魔術數字剩下「M1」。

接下來勇士再贏一場，或金塊再敗一場，勇士衛冕軍就坐穩西岸龍頭寶座。

勇士與騎士已連四季在冠軍賽碰頭，但此役完全失去宿敵對決的高張力。在詹姆斯離隊後，騎士進入重建期，本季僅拿下19勝，且已吞下8連敗，早已無緣季後賽。

請繼續往下閱讀...

兵強馬壯的勇士，開賽就砲火四射，柯瑞首節三分球4投全進，攻下18分，率隊全場都居於領先地位，最多達21分，收下近7場第6勝。

勇士杜蘭特昨樂於當配角，出手14次，命中7球，進帳15分。前鋒格林則攻下本季最高的20分，並在賽前頒發冠軍戒指給前隊友楊恩。楊恩本季雖乏人問津，至今還待業中，但仍延續過去開心果的角色，還因為到板凳席與隊友敘舊太過歡樂，害勇士被吹延誤比賽的警告。

塞克斯頓菜鳥寫紀錄

騎士菜鳥塞克斯頓豪取全隊最高27分，成為隊史第三位在菜鳥球季就達到1300分的新星。末節率隊反撲，一度追到僅剩3分落後，逼得勇士換回主力陣容，最終柯瑞關鍵的2罰全進，決定比賽勝負。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/