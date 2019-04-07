NBA》NBA傳奇 魏少連3季場均大三元

魏少近三季場均表現

〔記者梁偉銘／綜合報導〕魏斯布魯克雙喜臨門，雷霆季末主場123：110擊退活塞2連勝，西部坐7望6，他也持續改寫聯盟之最，榮膺史上首位連3季場均「大三元」的現役傳奇。

魏少（中）榮膺史上首位連3季場均「大三元」的現役傳奇。（美聯社）

身手全能的魏斯布魯克，先前對湖人拚出20分、21助攻、20籃板的神鬼數據，離本季場均三雙只差3助攻，昨開賽不到2分鐘，他接連妙傳隊友取分，就已輕鬆達標。此役魏少19分、15助攻、8籃板，場均22.9分、11.1籃板、10.6助攻，而雷霆46勝33負，只剩3場季賽，讓他篤定連3季延續場均三雙的空前障礙，過去僅「大O」羅伯森1961至62年單季完成。

「或許將來有一天，我會好好回味這成就。」魏少謙稱幸運，更感謝隊友協助，「每個人場上都相當努力，讓我的工作變得更簡單。」倒是見證歷史的P.喬治格外興奮，盛讚魏少必進籃球名人堂，「這毫無疑問，他是史上最好的球員之一，我不信有人能追平或超越這紀錄，因為你必須每場都維持顛峰狀態且全力以赴，他真的非常特殊。」

本季魏少至少31次大三元，並列史上第三，其中連11場達陣更史無前例；累計生涯135次三雙，也只差3次追平史上第2的魔術強森，羅伯森181回則穩居榜首。

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