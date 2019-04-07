NBA》東部5搶3 魏德絕殺失手吞3連敗

魏德昨拿下全場最高24分無用，熱火不敵灰狼。（美聯社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕東部季後賽門票爭奪戰空前激烈，5隊要搶最後3席，目前東部第6與第9的勝差僅1.5場，每日戰況牽動排名變動，可能得至例行賽最終日才會分曉。

魔術宰鷹躍居第6

魔術昨靠著149：113痛宰老鷹的重大一勝，從老八衝到第六；爭奪門票關鍵時期，魔術11戰奪9勝氣勢絕佳，有機會相隔6年重返季後賽。緊追在後的活塞和熱火則同日落敗，皆落入3連敗慘況；活塞與籃網同以39勝40敗緊咬在後，領先熱火1場勝差。

熱火昨與灰狼一路周旋，惜攻下全場最高24分的魏德未能再添一筆英雄事蹟，絕殺三分球彈框而出，熱火以109：111落敗，接下來3戰都是硬仗，晉級之路十分艱辛。

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不論熱火打進季後賽與否，魏德的16年球員生涯已進入倒數計時，他不諱言自己也是普通人，退休第一步將是接受心理治療，「這是個巨大變化，我需要有人跟我好好談談，或許我之後有機會完成更偉大的事，但不會是籃球了。」

第10的黃蜂以113：111逆轉暴龍奪2連勝，保住季後賽生機，與8強有2場勝差。

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