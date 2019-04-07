MLB》雙城波蘭柯 締史上最早完全打擊

波蘭柯只花4個打席，締造大聯盟史上最早完全打擊紀錄。 （法新社）

〔記者徐正揚／綜合報導〕4月第1週還沒結束，大聯盟就出現本季第1次「完全打擊」，現年25歲的雙城游擊手波蘭柯只花4個打席就締造這項壯舉，成為隊史第15人、遷至明尼蘇達後第11人，還寫下大聯盟開季最早出現「完全打擊」的紀錄。

波蘭柯先發打第2棒，1局上擊出難度最高的三壘安打，3局上擊出一壘安打，5局上抓第1球轟出陽春彈，7局上於1好1壞後擊出二壘安打，是雙城自2009年卡岱爾後第1人；他於美國時間4月5日締造，也比2005年球季國民威克森於4月6日早1天。

波蘭柯9局上又敲一壘安打，生涯首次演出單場5安，他指出，這場打擊狀況真的很好，他只等待鎖定的球進入好球帶，然後擊出安打，7局上打擊前知道只差二壘安打，站上打擊區時，只想找到能打的好球出棒。

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波蘭柯開季前以總值2575萬美元與雙城續約5年，本季打擊率4成23、安打11支、二壘安打3支、三壘安打2支、全壘打1發、壘打數21個都是全隊第1；雙城被首局狂丟5分套牢，雖一度追到4：6只差2分，仍以4：10敗給費城人。

道奇貝林傑擊出本季第6轟，繼續在大聯盟獨走，開季8場累積6發全壘打、16分打點，都改寫道奇隊史紀錄，他一人打的全壘打比10隊全隊還多；道奇今年開季8場共轟21發、前8場都有全壘打，也是隊史新猷。

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