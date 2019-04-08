SBL封關4在必得 裕隆險翻船

裕隆夏普昨狂砍31分，三分球6投4中。（記者羅沛德攝）

呂政儒（右）末節關鍵兩罰，撲滅達欣連續攻勢。（記者羅沛德攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕SBL超級籃球聯賽昨在板橋體育館進行最後一日例行賽，裕隆在夏普砍31分帶領下，以94：87擊敗達欣，並以18勝18負拿下例行賽第4名，季後賽首輪將與第5名的金酒交手。

此戰關乎例行賽最終排名，勝方將拿下第4名，敗者會掉到第6，雙方都卯足全力。昨裕隆夏普三分球6投4中，飆出全隊最高31分、18籃板，率隊自開賽取得領先。他表示，這是一場很棒的團隊勝利，即便大家下半場有些鬆懈，相信修正後，季後賽會更好。

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第三、四名 首輪保一勝

至於季後賽首輪將碰上老東家金酒，夏普說：「很期待也很開心，但最重要的是我們得贏下比賽。」昨裕隆雖一度領先達20分，決勝節卻鬆懈讓達欣有反撲機會，昨攻下9分、14助攻的林韋翰把責任一肩扛起，他說：「我在第4節有些想太多，想放慢節奏卻讓進攻有點亂，失誤也太多。」

對決衛冕軍 達欣放寬心

裕隆昨擊敗達欣後，和金酒同樣是18勝18負，但比較對戰紀錄後，由裕隆占上風，排在第4名。首輪即將碰頭，李啟億表示，手握一勝比較有信心，但金酒即便是第5名，不代表狀況一定不好，本季無論對上哪隊，他們都能緊咬對手，仍得擬定合適的防守策略。

達欣梅奧攻下全隊最高24分、6籃板，麥克連20分次之。教練范耿祥認為，下半場球員才願積極防守，卻為時已晚；對於裁判哨聲爭議，范總說：「若未來主場日都有主場哨的狀況，我可以接受。」

昨天輸球後，達欣以17勝19負排在第6名，將碰上衛冕軍璞園，且本季例行賽慘遭璞園橫掃，居絕對劣勢。對此，范耿祥表示，將會全力應戰，且先拿一勝不代表最後一定會贏，「反正遇到了，兵來將擋。」

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