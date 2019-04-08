SBL下半季 4大紀錄回顧

裕隆射手呂政儒於3月9日例行賽中，成為SBL首位生涯5000分達標的球員。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／專題報導〕第16季SBL超級籃球聯賽昨進行例行賽封關戰，各個球隊與球員在下半季為了季後賽衝刺，打出亮眼表現，《自由體育》為讀者整理出下半季的精彩時刻。

1.衝破5000分 呂政儒第一人

裕隆射手呂政儒在上半季先是用三分球寫紀錄，投進生涯第800顆三分球，奠定聯盟頭號射手地位，個人得分也打破「少俠」田壘保持的紀錄4883分，成為聯盟得分王。

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今年3月呂政儒再接再厲，持續堆高紀錄，生涯得分突破5000大關，也是SBL史上第1人。向來把球隊勝負擺第一的他謙虛地表示，幫助球隊贏球才是最重要的。今年在季後賽，男模能否適時貢獻外圍火力，將決定裕隆能走多遠。

2.土洋將來電 富邦首當龍頭

富邦勇士在上半季尾聲找回上季效力台銀的洋將賈西亞助拳，他一改過去壞脾氣形象，和另一洋將米歇爾搭配順利，加上土洋成功來電，讓勇士在下半季拉出隊史最長10連勝，戰績開出紅盤，並以24勝12負拿下隊史首次例行賽第1。

富邦勇士隊首度奪下例行賽戰績第1寶座。（資料照，記者陳志曲攝）

成功在例行賽封王，確定勇士將可在季後賽首輪輪空，專心準備次輪賽事，再度向冠軍戰叩關；但主帥許晉哲並不就此鬆懈，他認為，例行賽第1有鼓舞作用，但總冠軍才是最終目標。

3.面子掛得住 台銀主場爆棚

SBL近幾年票房下滑，已久未見到滿場的盛況。下半季登場的主場日當中，台銀球團下足功夫大力動員，不只推出「抽金條」活動吸引球迷，更在週末號召大批「紅衫軍」進場，擠爆板橋體育館。

台銀3月30日於板體主場日活動，為SBL本季例行賽唯一一場滿場賽事。（資料照，記者王藝菘攝）

即便本季台銀依舊以8勝28負墊底作收，無緣季後賽，但球團用心舉辦主場日仍贏得面子。老將陳順詳曾在主場日感性呼籲球迷進場，要大家別只看HBL跟UBA，「SBL內容也很好！」

4.問鼎助攻王 林韋翰大三元

裕隆後衛林韋翰本季頻頻締造紀錄，不只成為史上首位得分、助攻雙二十的球員；4月初與金酒一戰，林韋翰更拿下生涯首次大三元，成為繼王志群、田壘、曾文鼎和蘇翊傑之後，首位拿下大三元的本土球員。

裕隆後衛林韋翰4月2日首度繳出單場大三元成績，為本土球員第5人。（資料照，記者林正堃攝）

林韋翰本季場均助攻8.8次，在排行榜領先群雄，可望連莊助攻王，且他本季繳出場均9.5分、8.8助攻、3.8籃板的數據，都優於生涯平均，也有機會獲選進步獎、最佳五人，甚至問鼎年度MVP。

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