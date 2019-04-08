七六人「牛」刀小試 50勝搶當老三

七六人中鋒恩比德（左）昨攻下20分、10籃板。（路透）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕戰績高居東部第三的七六人昨於客場揚威，明星中鋒恩比德主宰禁區攻下20分、10籃板，射手瑞迪克挹注4記三分彈，進帳23分，終場116：96大勝公牛，連兩季拿下50勝。

連兩季達50勝 再1勝穩坐第三

七六人於2013年進入黑暗期，連三個球季勝場數低於20，所幸選秀會中成功挖掘潛力新秀，恩比德和西蒙斯都已蛻變茁壯，成為球隊谷底翻身的棟樑，上季拿下52勝，暌違17年，勝場數再度突破50大關。

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B.布朗2013-14球季接掌七六人兵符至今，近兩年總算苦盡甘來，他表示，「一季要拿下50勝並不容易，而我們連兩個球季達標，是很難得的成就，證明我們已是一支強隊，接下來要朝冠軍邁進。」

七六人本季戰績50勝30敗，只要再拿1勝，就能以東部第三種子進入季後賽。美媒分析，七六人上季於季後賽次輪止步，今年有望更上層樓，尤其補進巴特勒和瑞迪克兩名經驗和實力兼備的球員，應能在高張力的季後賽發揮效果。

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