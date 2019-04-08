籃網險勝東霸天 最後兩戰輸不得

D.羅素（右）25分、10助攻帶動，籃網昨於客場險勝聯盟龍頭公鹿。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕東部季後賽門票5搶3，競爭持續白熱化，籃網8人得分上雙，在D.羅素25分、10助攻帶領下，客場133：128險勝「字母哥」亞德托昆波休兵的東霸天公鹿，籃網勝負各40升至第6，躋身8強機會濃厚。

東部門票5搶3

篤定戰績領先全聯盟的公鹿，雖保留MVP大熱門的亞德托昆波，籃網踢館依舊辛苦，纏鬥至最後兩分鐘難分高下，靠著J.哈里斯、D.羅素接連搶攻，才贏得關鍵勝利，「我們稍獲喘息，但絕不能鬆懈。」當家後衛D.羅素強調，籃網搶得晉級制高點，倒數兩場例行賽更加重要，「我們都要當成最後一戰來拚，以免橫生枝節。」

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籃網現與魔術戰績相同，但本季交手2勝1敗佔上風，並領先第8活塞半場勝差、第9熱火1.5場勝差，籃網今客場挑戰第5的溜馬，之後家中對決熱火，壓力同樣沉重，籃網總帥亞特金森說：「贏球值得慶祝，不過我們更得做好力抗強敵溜馬的準備。」

至於59勝21負的公鹿，已獲季後賽所有主場優勢，教頭布登侯澤解釋，亞德托昆波前役對七六人左小腿遭踢傷不適，並非刻意休兵。公鹿封關兩戰先後在主場對老鷹、雷霆，仍可望成為本季唯一的60勝勁旅。

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