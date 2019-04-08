羽壇「獨孤求敗」戴資穎大馬賽3連霸

球后戴資穎在馬來西亞公開賽奪下3連霸，是賽史近13年來首位女單3連霸。 （法新社）

一局未失封后 戴資穎擊敗山口茜奪冠，冠軍獎金約台幣150萬元。（美聯社）

大馬賽累積4冠

〔記者卓佳萍／綜合報導〕羽壇有一種「無敵」叫戴資穎！世界球后戴資穎昨天在超級750系列馬來西亞公開賽女單決賽，以21：16、21：19擊敗世界排名第4的日本山口茜，以一局未失之姿，搶下本季首冠，成為賽史繼2006年中國女將張寧後，13年來首位女單3連霸。

戴資穎跟山口茜6度於決賽交手，先前取得3勝2負的小戴昨天首局掌控全局，以虛攻、假動作，調動腳程驚人的山口茜，常讓小茜望球興嘆，小戴先拿下首局，進入次局伴隨小戴失誤稍多，戰情瞬間變得膠著，不過，好在球后「強心臟」，19平後穩住陣腳，連下2記致勝球，精彩拿下冠軍點。

戴資穎大馬賽封后之路前後解決泰國依瑟儂、中國陳雨菲與日本山口茜，3人分別是她3年來全英賽冠軍戰交手的勁敵，這座大馬賽冠軍含金量頗高，連中國媒體都形容小戴是金庸小說中的「獨孤求敗」，當今女單難以撼動小戴，對此，小戴非常謙虛，她認為自己雖然贏在打法特殊，失誤相對也多，她仍要向其他選手學習。

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賽史本世紀女單最多冠

個人大馬賽累積4冠，除了是戴資穎生涯單站大賽最多外，也創下賽史本世紀女單最多冠紀錄，小戴表示，她很喜歡來馬來西亞比賽，球迷總是會為她加油，決賽下場前球迷給足她許多信心，很開心能奪冠。

接下來戴資穎將參加超級500系列新加坡公開賽，預計週三首輪將面對世界排名第11的華裔美籍女將張蓓雯。

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