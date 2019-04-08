「退役」沒說死 小戴強調專注當下

戴資穎在大馬公開賽以一局未失之姿封后。（美聯社）

去年8冠 自覺不可思議

〔記者卓佳萍／綜合報導〕外界高度關注世界球后戴資穎是否於東京奧運後退役，性格率性的小戴沒把話說死，但她強調，現在只想「專注」當下，戴資穎父親戴楠凱則表示，女兒做的決定，家人一定支持、配合。

戴資穎此趟來到大馬多次被問及東奧後退役問題，其實她僅透露：「應該是這樣吧！」她強調，目前想把心思放在這1、2年比賽，先專注當下。回想去年8座冠軍輝煌成績，戴資穎表示，感覺很不可思議，希望今年把自己調整得更好。

其實東京奧運退役議題，戴資穎早在前年就曾透露，東京奧運可能是她生涯終點戰，但近日又被大馬媒體拿來做文章。

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戴資穎父親戴楠凱表示，羽球對資穎而言，是她最愛的運動，女兒目前就是全力以赴去完成她的目標，至於東京奧運過後，屆時資穎決定為何，家人一定全力支持、配合。

去年摘下亞運金牌，戴資穎生涯成就又解鎖一項，大賽仍有世錦賽、奧運尚未「鍍金」，對於小戴而言，拚金牌並非重點，「我覺得就是盡力去完成就好了。」

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