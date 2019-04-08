PK踢走衛冕軍 北市大第7冠

大專足球聯賽北市大PK戰險勝輔大，甜蜜復仇封王。球員賽後將教練張武業拋高慶祝。 （記者方賓照攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕107學年度大專足球聯賽，衛冕軍輔仁大學連3年在冠軍賽對決台北市立大學。昨雙方都無法突破0：0的僵局，一路鏖戰到PK戰才分出勝負。北市大守門員段昍在第3點擋下重要的一球，率隊5：3險勝，奪下隊史第7座冠軍。

北市大守門員段昍在PK賽擋下關鍵一擊，成為致勝功臣。 （記者方賓照攝）

輔大下半場連吞2張紅牌，形成9打11的窘境，北市大則積極搶攻，可惜2次進球都被判犯規，無法攻破對方大門。

北市大總教練張武業坦言：「輔大防守意志力驚人，少了2名球員還能堅持到最後一刻。我們2次進球不算，士氣重挫，所幸球員頂住壓力，在PK戰中勝出。」

擋下關鍵一擊 段昍致勝功臣

北市大PK賽5點全進，而輔大擔任第3點的劉家銘選擇進攻左邊門柱，卻被段昍識破，無法破門，輔大連霸夢碎。

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段昍正規賽1球未失，PK戰又擋下關鍵一擊，成為致勝功臣，賽後也透露守成秘密：「PK前我向隊友林昱廷請益，因為他是劉家銘高中的學弟，知道劉家銘習慣射左邊，所以我毫不猶豫撲了對的方向。」

上屆北市大0：2不敵輔大屈居亞軍，昨甜蜜復仇，段昍表示：「去年失了2球，讓我低潮很久。很高興這場比賽能力保不失，幫助球隊奪回失去的冠軍。」

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