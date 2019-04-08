紅龜「點」石成金 黃恩賜奪生涯首勝

兄弟老將陳江和執行強迫取分戰術。（記者陳志曲攝）

橫掃桃猿 兄弟5連勝

中信兄弟投手黃恩賜昨先發5局無失分奪生涯首勝，坦言這一勝等得有點久。（記者陳志曲攝）

猿隊新秀投手翁瑋均優質先發卻吞敗。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕中信兄弟氣勢旺！兄弟昨和桃猿皆推出年輕土投，黃恩賜5局無保送、無失分好投，技壓多投1局但失2分的翁瑋均，幫助兄弟2：1橫掃桃猿，也拿下5連勝。

兄弟新洋砲里迪預計週三能登錄，球隊持續洋砲政策的最大後盾，或許就是近期年輕先發土投的表現。兄弟5連勝當中，連同後援勝的吳俊偉，有3場比賽勝投是本土球員，黃恩賜上回生涯初先發對富邦悍將無關勝敗，昨則奪生涯首勝。

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撐過抽筋難關 5局0失分

黃恩賜剛入隊就因傷復健，空白一年才重返球場，坦言這一勝等得有點久，「賽前其實有些緊張，因為太想贏，其他先發投手都拿勝投了，只差自己，不過上場就放下這樣的心情，盡自己所能不讓對方得分。總教練也告訴我，相信捕手黃鈞聲的配球，整場比賽狀況還不錯。」

兄弟教頭伯納說，黃恩賜表現優異，且撐過抽筋難關，5局時已接近賽前設定的用球數上限80球（72球），因此選擇換投。伯納也說：「我們只打4支安打，能贏球是整個團隊功勞。一般來說，鎂光燈時常照在投手身上，不過一支冠軍隊不能沒有好捕手，這幾場勝利，捕手功不可沒。」

陳江和助隊先馳得點

兄弟老將「紅龜」陳江和昨先發守二壘，不僅展現守備美技，5局上張志豪先獲保送，周思齊生涯第1500支安打延續攻勢，一、三壘有人狀況下，陳江和確實執行強迫取分戰術，幫助球隊先馳得點。

陳江和則說：「這種低比分戰，既不好攻，也不好守，一點閃失都不能發生。」猿隊新秀翁瑋均優質先發卻吞敗，他坦言，當下投捕都注意到陳江和將執行戰術，無奈已提防但仍沒能阻止。

猿隊9支安打只換回1分，但運勢更差的還有主審張展榮，他兩度被擦棒球擊中，忍痛到7局上才更換主審為尤志欽，幸經治療後無礙。

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