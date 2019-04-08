陳鏞基雙響砲 要回勝利打點

統一獅陳鏞基轟出雙響砲，力克富邦悍將，贏得2連勝。（記者林正堃攝）

〔記者吳清正／新北報導〕陳鏞基轟出雙響砲，打下統一獅第1分和致勝分，以5：4力克富邦悍將，贏得2連勝。獅隊總教練黃甘霖表示，陳鏞基的兩支全壘打都非常重要，毫無疑問是贏球的最大功臣，展現了老將的價值。

陳鏞基第2局轟出陽春砲，帶動獅隊比賽前段的攻勢，第3局陳傑憲和蘇智傑安打再下一城，第5局更在觸身球上壘後，陳傑憲安打和郭阜林高飛犧牲打連得2分，取得4：0領先。

獅隊先發投手羅里奇前5局被擊出2支安打，只被上過1次得點圈，但6局下遭遇亂流，悍將張詠漢、胡金龍和蔣智賢安打攻佔滿壘，范國宸打出生涯第1支滿貫砲、本季第3轟，一舉追平比數，單場4分打點也創生涯新高，本季14分打點高居聯盟第1。

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范國宸滿貫砲一度追平

獅隊被追平比數後，陳鏞基再度挺身而出當英雄，第8局從悍將中繼投手賴鴻誠手中轟出全壘打，以5：4超前，再把勝利打點要了回來，讓范國宸的滿貫砲變成空包彈，也把賴鴻誠打成跨季對戰7連敗。

羅里奇先發7局被擊出7支安打失4分，投出6次三振、1次四壞球，拿下本季首勝。黃甘霖表示，羅里奇只有被全壘打那1球失投到偏高的位置，其他都投得相當理想。

獅隊本季前10場比賽都有失誤，共發生19次，昨天終於沒有任何失誤，是贏球的另一個重要因素。黃甘霖指出，之前投手的投球節奏拖得太慢，影響到內野手的準備動作和專注力，前一場開始要求投手加快節奏，這一場看到成果，之後將繼續保持。

悍將王正棠因為輕微中暑，只打1打席被三振後退場，中斷連7場上壘。

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