周思齊1500安 聽4場胡牌了

中信兄弟周思齊（右）1500安出爐，領隊劉志威（左）祝賀。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕3月31日敲出生涯第1499安之後，周思齊在「聽牌」4場比賽後，昨擔任先發指定打擊時達成里程碑，這支安打不僅幫助推進、是勝負關鍵之一，也讓他成為中職史上第6位生涯1500安俱樂部成員。

賽前擔任先發，且距離個人紀錄僅一步之差，「周董」仍一派輕鬆笑說：「都敲1499支了，有什麼好急的？」昨面對猿隊首輪新人翁瑋均，周思齊首打席擊出雙殺打，但5局上扳回顏面，擊出左外野方向安打，達成生涯里程碑。

周思齊笑說，不認為等得特別久，他說：「剛打職棒時，千安、1500安都沒有想過，真正達成當下，覺得是個榮耀、也很開心，球隊贏球更加開心。」

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這支安打同時也幫助隊友張志豪推進、陳江和強迫取分，幫球隊打下5連勝。周思齊說，對方投手很強，當下能成功幫助推進，他感到開心，這幾場年輕投手群站出來幫助球隊奪勝，也讓他印象深刻，「很多年沒這樣了吧，有好幾位本土強投跳出來，這些學弟都很棒！」

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