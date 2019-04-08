老獅「基」當工具人 只有捕手毋湯哦

統一獅陳鏞基（左）今年雖以一壘為主，比賽中隨時待命支援內野其他位置。（記者林正堃攝）

〔記者吳清正／新北報導〕統一獅陳鏞基本季首度單場雙安，就都是全壘打，陳鏞基表示，能夠成為贏球的英雄，替自己感到開心。

陳鏞基昨天賽前打擊率0.200，他表示，開季打擊成績並不好，前兩場更吞下5次三振，昨天賽前和打擊教練劉育辰討論，教練告訴他，打擊動作並沒有問題，但是必須更專注選球，鎖定自己的好球帶去攻擊，昨天有掌握到這個原則，很高興能夠在關鍵的時候開轟。

這是陳鏞基去年3月25日以來首次雙響砲，本季第4轟、生涯第94轟，穩定向百轟里程碑邁進。陳鏞基表示，不會太刻意去想百轟，到了這個年紀希望能享受比賽，不要太在意球隊或自己狀況好不好，只要穩定出賽，達成紀錄只是時間的問題。

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陳鏞基過去以游擊和三壘守備為主，今年改在一壘先發，和另一名老將高國慶輪流上場。陳鏞基表示，雖然先發以一壘為主，比賽中隨時待命支援內野其他位置，賽前也都要練，好像變成工具人，其實能上場比賽，什麼位置都好，只要不是捕手，因為受過傷的膝蓋真的沒辦法蹲太久。

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