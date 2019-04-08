林晨樺下二軍 吳世豪可望回先發

吳世豪（資料照）

〔記者吳清正／新北報導〕富邦悍將林晨樺相隔近3年後在一軍先發，但表現不理想，昨天下放二軍，吳世豪可望重回先發輪值。

林晨樺前天對統一獅先發，是2016年4月30日後首度先發登板，投3.1局被擊出5支安打失5分。富邦總教練陳連宏表示，林晨樺可能太久沒有先發，球感、節奏不理想，需要再調整。

富邦本週必須動用5名先發投手，雖然2月底腹肌拉傷的洋投羅力即將復出，仍需要2名本土先發，陳連宏表示，吳世豪因為春訓時手還有些不舒服，前天投球的協調性和柔軟度不是很好，但是在需要2名本土先發的情形下，吳世豪仍可能擔任其中1場。

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20歲的吳世豪去年季末先發4場都至少投滿5局，共投21局失5分、4分責失，雖然3月31日對中信兄弟先發2.2局，被擊出4支安打失3分，前天中繼2.1局失5分，教練團仍期待他找回去年的投球狀況。

至於中繼表現優異的新人歐書誠，陳連宏表示，仍定位在有危機時登板，暫時不會改調先發。歐書誠本季出賽5場，投9局只被擊出6支安打失1分。

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