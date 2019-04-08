日職才打第9場…大王就獲「敬遠」

火腿王柏融昨對西武擊出二壘安打，已經連三場敲出長打。目前打擊率3成14居全隊第一。（資料照）

對西武敲二壘安 連3場有長打

〔記者羅志朋／綜合報導〕火腿「大王」王柏融打擊手感持續加溫，昨對西武擊出二壘安打，連三場敲長打，另首獲故意四壞保送，西武靠9局上絕地大反攻，最終以4：2逆轉勝火腿。

另一戰軟銀狂敲7轟，以11：1大勝，但羅德亮點在旅日左投陳冠宇臨危受命，8局下登板用3球解決打者，才結束軟銀5分大局。陳冠宇本季出賽3場6.1局的防禦率仍是0，本週五隨隊出征札幌巨蛋與火腿展開三連戰，屆時可望和王柏融上演穀保學長學弟對決戲碼。

昨役王柏融扛第5棒、守左外野，面對西武先發投手高橋光成，2局下擊出二壘滾地球遭刺殺，4局下一棒掃成直擊右外野大牆二壘安打，個人連3場敲二壘安打。

請繼續往下閱讀...

中職第42場才獲故意四壞

6局下兩人出局二壘有人情況下，高橋選擇故意四壞保送王柏融，日職生涯第9場出賽就獲得首次「敬遠」，王柏融中職生涯第42場才獲首次故意四壞保送，投手為兄弟江忠城。

打完前8局火腿仍以2：0領先，9局上推出洋投漢考克關門，沒想到他提汽油桶登板，秋山翔吾敲安，山川穗高獲四壞保送，森友哉適時擊出安打先添1分，接著外崎修汰敲出逆轉3分砲。下個半局王柏融擊出內野飛球遭接殺，火腿反撲無力，也讓先發8局飆11K無失分的有原航平無緣勝投。高橋光成先發8局失2分，則拿下本季首勝。

王柏融單場3支1，累計打擊率3成14仍居全隊第一，火腿團隊打擊率僅2成10，在日職12隊倒數第2，平均每場僅得3.4分。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/