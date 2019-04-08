「令和怪物」飆速163km 比大谷還猛！

日17歲高校生佐佐木朗希日前飆出163公里速球，被日媒稱為「令和怪物」。（取自網路）

佐佐木朗希日最速高校生

〔記者羅志朋／綜合報導〕佐佐木朗希是目前日本高校最夯球員，日前他在日本U18代表隊紅白戰狂飆163公里速球，刷新大谷翔平紀錄，成為日本史上最速高校生，吸引大批大聯盟和日職球探目光，不過佐佐木已表明會以日職優先。

吸引美日職球探目光

17歲的佐佐木出生於岩手縣，就讀大船渡高校三年級，身高189公分、體重86公斤，身材條件出眾，高二飆速157公里震撼球界，如今更飆到163公里，超越大谷翔平高中時的160公里紀錄。隨著日本將於下月啟用新年號「令和」，日媒已稱他「令和怪物」。

311震災戶 母親拉拔長大

2011年東日本311大地震佐佐木家是受災戶，父親因海嘯遇難，母親一手拉拔三兄弟長大，他是家中老二。

請繼續往下閱讀...

由於天賦實在太好，已有大聯盟球團與佐佐木的母親接觸，不過日本球界規定，若高校畢業即出國挑戰美職，未來回國要坐3年球監，日本高校野球聯盟呼籲大聯盟不要踩過界線，然而並無相關罰則，能否收到成效仍是問號。

日前佐佐木受訪時表示，未來挑戰職棒會以日職為優先，等到活躍後再考慮大聯盟；對於大谷翔平，佐佐木說，「他就像在雲端上的存在，希望有一天可能超越。」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/