岱桑「大丈夫」! 遭球吻後敲安

陽岱鋼（右）昨對DeNA代打敲出二壘安打，證明日前右手遭球砸後已無大礙。（取自網路）

「手仍有些痛 但沒問題了」

〔記者倪婉君／綜合報導〕巨人昨以1：5輸球後，吞下本季首次2連敗，但好消息是陽岱鋼代打敲出二壘安打，證明他的右手遭觸身球砸中後沒有大礙，明天作客中日龍有機會重回先發打線。

DeNA隊史第4000勝

「能敲出安打太好了，雖然手還是有些疼痛，但完全沒問題了。」陽岱鋼在7上1出局時代打捕手小林誠司，面對橫濱DeNA後援左投赫南德茲的154公里火球，仍敲出右外野二壘安打，隨即退場，打擊率則升至3成16。

由於連兩年幾乎同時挨砸，陽岱鋼的狀況一度讓球迷擔心，他在4日遭阪神虎投手望月惇志觸身球砸中右手，所幸不像去年4月3日左手被砸到骨折，今年仍可繼續在一軍征戰。巨人今休兵，明作客中日二連戰，陽岱鋼在前天代跑、昨天代打後，有可能視狀況重返先發。

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只是巨人對DeNA三連戰吞下兩敗，兩場加起來才得3分，就連系列首戰3：2贏球的得分也不多。巨人監督原辰德就感慨，這3場要得分實在不太容易。

DeNA則收下隊史第4000勝，第1勝要回溯至1950年3月10日，目前累計4000勝4970敗290和。不過巨人戰績仍暫居央聯第1，DeNA則和養樂多並列第2。

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