林子偉重返大聯盟 紅襪圖振作

紅襪林子偉昨升上大聯盟，不過對響尾蛇之役代打未敲安。 （資料照）

對響尾蛇 代打未敲安

〔記者羅志朋／綜合報導〕紅襪旅美好手林子偉昨升上大聯盟，對響尾蛇之戰代打未敲安，最終紅襪4：5落敗，開季10戰慘吞8敗，追平隊史最差紀錄，目前暫居美聯東區墊底。

林子偉開季從3A起步，昨被球團叫上大聯盟原因有些「離奇」，陣中工具人霍特與兒子玩時不慎被抓傷右眼，因此進入傷兵名單，由林子偉入替。

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霍特無奈地說，「這一點都不好笑，右眼還是有點模糊，看得不是很清楚，無法從球的旋轉判斷是何種球路，在打擊區也沒辦法正常發揮。」

此役林子偉未先發，9局上代打擊出游擊滾地球遭刺殺，下個半局凱利敲出再見安打，最終響尾蛇就以1分差氣走紅襪。

小熊昨將曾仁和指定轉讓（DFA），並將投手韋伯斯特列入40人名單。

曾仁和遭指定轉讓

曾仁和2013年加盟小熊，簽約金高達162.5萬美元（約5000萬台幣），他在2017、18年短暫待過大聯盟，出賽3場其中2場先發，拿下1勝，防禦率9.00。

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