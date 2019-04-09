99號擄獲火腿心 萬眾期待第一轟

王柏融打擊率3成13、安打11支都是火腿全隊最高，官方IG昨放上99號帥氣背影照，已將他視為球隊主打星。（取自火腿官方IG）

王柏融的日職第一次

〔記者徐正揚／綜合報導〕一壘、二壘安打都出現了，全壘打還會遠嗎？日本火腿今起將與軟銀鷹進行3連戰，王柏融能否擊出日職生涯第1發全壘打，就是台灣球迷關注的焦點，以他開季後在室內球場表現較佳，對福岡巨蛋也不算陌生，日職首轟有機會在後2場誕生。

今起踢館軟銀 曾轟過福岡巨蛋

火腿與軟銀3連戰使用2個場地，今天在長崎球場，明、後天移回福岡巨蛋，王柏融曾於2017年經典賽前，隨中職聯隊在福岡巨蛋與日本國家隊打2場對抗賽，第1場3打數3安打3打點，還轟出逆轉2分彈，只差三壘安打就是「完全打擊」。

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官方IG主打星 吸引上萬人按讚

王柏融打擊率3成13是火腿全隊最高，在洋聯排第13名、洋聯洋將排第3名，在室內、室外球場各為3成91、1成67，目前連續3場有安打、有長打，在東京巨蛋10打數6安打4打點的火熱手感，有機會帶到福岡巨蛋。火腿已將王柏融視為「主打星」，昨在官方IG就放上大王帥氣的99號背影照，還標記他是全隊打擊王，照片才上傳1小時，就吸引上萬名球迷按讚。

火腿將於11日結束11天9戰的遠征，12日起回到札幌巨蛋與羅德打3連戰，王柏融在開幕3連戰的成績依序為4打數0安打、5打數1安打、4打數2安打1打點，表現漸入佳境，屆時有機會與穀保家商學長陳冠宇投打對決。

軟銀先發投手 點名防範王柏融

王柏融安打11支也是火腿全隊最多，在洋聯排第11名、洋聯洋將排第2名，其中9支出現在室內球場，火腿本週6場比賽有5場在巨蛋進行，也有助於他的安打持續量產。

軟銀今將穿上特別版球衣，先發投手東浜巨已表明會特別防範王柏融， 認為他確實是名好打者。

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