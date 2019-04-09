大王的許多第1次 解鎖中

雪中出賽（資料照，記者陳志曲攝）

王柏融第1次在樂天作客，就遇到下大雪。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者倪婉君／綜合報導〕隨著許多場上第1次一個個「解鎖」，王柏融還有不少旅日初體驗，像是第1次和球迷的擊掌接觸，第1次穿西裝搭機去客場，甚至還體驗到雪中比賽的冰凍滋味，首次的「台灣對決」更已熱血上檔。

除了和場上紀錄有關的第1次，王柏融和球迷、隊友，甚至同為台灣人的對手，都有特別的初互動。

請繼續往下閱讀...

雪戰、外野會議、台灣對決

從札幌主場的開幕戰活動開始，王柏融首次出席擊掌會，直接感受球迷的熱情。儘管還是新人，日本球迷對「大王」的接受度很高。

和隊友雖仍語言不通，但王柏融已融入團隊，還被拉去參加「外野會議」。過去火腿明星外野手新庄剛志會召集外野手單膝跪地進行會議，後來陽岱鋼在火腿時期也常做，如今王柏融入境隨俗，開季在主場3連戰時被隊友「揪」去開會。

日本火腿札幌巨蛋開幕戰，王柏融賽前與球迷擊掌會。（資料照，記者陳志曲攝）

第1次到客場比賽，對王柏融也是新鮮體驗，不管搭機或坐新幹線都要穿西裝，且他第1次在樂天作客，就遇到下大雪。「天氣實在太冷了，非常非常冷！」從王柏融當時的賽後感想，就知道有多冷！

早在他旅日前，球迷就在期待「台灣對決」，結果最早遇到的不是樂天宋家豪，也不是羅德陳冠宇，而是201公分的西武投手廖任磊；兩人在6日對決，王柏融從廖任磊手中擊出一壘滾地球出局，但廖任磊昨遭下放二軍。王柏融本週則有機會碰上穀保學長陳冠宇。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/