好膽接捕「令和怪物」 他傷了指卻開心

佐佐木朗希（產經新聞提供）

捕手藤田健斗手指輕微撕裂傷。（取自網路）

〔記者倪婉君／綜合報導〕「這真的是人類投的球嗎？」日本17歲高校生佐佐木朗希日前飆出163公里速球，隔天他的身體沒有異狀，倒是日媒昨報導當天接球的捕手藤田健斗手指受傷了，還忍不住感嘆發問。

為了8月30日在南韓舉行的U18世界盃棒球賽，日本隊集結30名球員在關西首度集訓，結果6日紅白賽，來自岩手縣大船渡高校的佐佐木朗希就飆出163公里，打破大谷翔平過去的160公里日本高校生最快紀錄。佐佐木一「投」驚人，除了獲封「令和怪物」，也讓連日相關報導不斷，《日刊體育》昨天焦點放在左手大拇指和食指纏上繃帶的藤田身上。

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「我的手指受傷了，食指第3關節處有輕微撕裂傷，我很好奇這真的是人類投的球嗎？」儘管受傷，藤田仍說：「雖然有些超乎想像，但能接到還是很開心。」佐佐木本人在刷新紀錄後，則深感自己的「不足」，認為球速還可以更快；而同為培訓隊的星稜高校投手奧川恭伸更直呼他是天才，還認為他有可能成為飆出170公里的高中生第一人。

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