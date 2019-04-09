紅襪3勝8敗 歷史看衰衛冕

紅襪靠莫爾蘭（中）轟出關鍵陽春彈，回到休息室接受歡呼，林子偉（左二）也與他擊掌慶祝。（今日美國）

〔記者徐正揚／綜合報導〕紅襪靠莫爾蘭轟出關鍵陽春彈，配合5名投手輪番上陣聯手壓制，以1：0險勝響尾蛇、免於在3連戰被清盤，以中止3連敗結束開季11場客場之旅，今從西岸移動回東岸，明在波士頓打主場開幕戰。

紅襪由維拉斯奎茲先發3局，第4局提前啟動牛棚，5位投手合計送出8K、只挨3安無失分；莫爾蘭7局上率先打擊，抓第1球轟出陽春彈，連同3月30日對水手9局上轟出逆轉3分彈、4日對運動家6局上擊出2分打點追平安打，紅襪能拿3勝他是最大功臣。

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紅襪前5次開季3勝8敗都沒打進季後賽，大聯盟史上僅1925年海盜、1977年洋基、2002年天使，開季3勝8敗還能拿下該年世界大賽冠軍。開季3轟、9分打點都是全隊最多的莫爾蘭指出，紅襪今年開季打得很辛苦，好消息是即將回到主場，在球迷面前連勝下去。

紅襪開季前10場2勝8敗，是大聯盟衛冕軍次差的開季成績，史上僅有4隊開季2勝8敗仍能拿下該年世界大賽冠軍；團隊投手防禦率6.28排大聯盟倒數第4、先發投手防禦率8.57在大聯盟墊底，是紅襪以3勝8敗在美聯東區與藍鳥並列墊底的主因之一。

衛冕軍最差開季戰績

開低走高的世界大賽冠軍

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