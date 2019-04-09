小戴明獅城出戰 小天同場拚連霸

周天成將挑戰新加坡公開賽男單連霸，力保9200分冠軍積分。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／綜合報導〕超級500系列新加坡公開賽今日點燃戰火，世界球后戴資穎相隔2年再度於星國亮相，預計明日在女單首輪提拍上陣；台灣一哥周天成此行則要尋求男單2連霸。

相隔兩年再次參賽

戴資穎在新加坡賽最佳成績為2017年冠軍，值得一提的是，她在2010年自資格賽一路過關斬將，直到決賽才敗給當時氣勢如日中天的印度名將賽娜，是其生涯於國際羽壇初露鋒芒的重要時刻。

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如今，戴資穎挾著122週球后之姿再返星國，於今日一早出席賽前記者會，已被不少當地媒體鎖定，預料將掀起一股戴后旋風。

今日賽程由男、女的單、雙打資格賽，以及男雙、女雙、混雙32強賽率先登場。女單首輪在明日展開，榮膺頭號種子的戴資穎將碰上世界排名11的華裔美籍選手張蓓雯。

世界排名第3的周天成本季狀況平平，1月印尼大師賽、3月全英公開賽及上週馬國公開賽，皆於32強止步。去年在新加坡首次稱王的周天成，首輪將遇上由資格賽出線的對手，這次最大任務為力保9200分冠軍積分，但世界球王日本名將桃田賢斗、丹麥好手安賽龍皆有參戰，小天想脫穎而出勢必有番難度。

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