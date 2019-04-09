華國三太子盃開打 楊宗樺搶頭香開胡

楊宗樺昨重砲擊落日本對手，挺進單打32強。（記者林正堃攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕2019華國三太子男網挑戰賽開打，「小胖」楊宗樺昨「重砲射日」搶頭香，6：4、6：3解決日本對手越智真，開胡挺進單打32強，今將與澳洲第12種子達克沃斯爭奪16強門票。

「台灣二哥」楊宗樺守土有責，初登場強轟5記愛司，不但沒出現任何被破發點，還3度突破越智真的發球局，「小胖」強勢打法一路壓制，不到1小時直落2速戰速決，也讓他對接下來力抗「澳客」更有信心。

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老將巴格達提斯（左）與台將莊吉生昨記者會前把玩布袋戲偶。（記者林正堃攝）

華國三太子男網挑戰賽昨點燃戰火，台將莊吉生（右起）、許育修與謝政鵬將力抗曾獲澳網亞軍的巴格達提斯等國外高手。（記者林正堃攝）

宣傳活動 融入在地特色

這項賽事首度移師內湖台北市網球中心，宣傳活動融入在地宮廟文化特色，安排傳統布袋戲表演，還讓2006年澳網大滿貫男單亞軍的賽普勒斯老將巴格達提斯等國內外選手卜卦抽籤試手氣，而單打會外賽直落2獲勝的謝政鵬抽中「冠軍」上上籤，好彩頭讓單、雙打都出擊的「A鵬」笑開懷：「幸運！希望真的靈驗。」

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