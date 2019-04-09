得點圈卡彈 「墊底猿」怎麼了？

桃猿洋投尼克斯。（資料照）

前言

猿隊主力打者如陳俊秀（見圖，資料照）、藍寅倫、林泓育等人，開季前狀況不錯，現在則有些下滑。

桃猿怎麼了？喊出目標「3連霸」後，桃猿開季吞下4勝8敗，和去年開季8勝4敗剛好相反，上週主場和中信兄弟3連戰更慘遭橫掃，投、打都需要關鍵人物挽救墊底戰績。

尋求3連霸的衛冕軍桃猿，目前戰績墊底，得點圈表現不優和洋投數據不佳都是原因。見圖為史博威。（資料照）

兄弟不一樣了！兄弟和桃猿形成對比，去年開季3勝8敗，今年開季也是反過來的8勝3敗，還以5連勝衝上龍頭，3位年輕土投黃恩賜、蔡齊哲和楊志龍的好投成為亮點。（記者林宥辰、倪婉君）

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勝負易位 和兄弟勝差4.5場

〔記者林宥辰／台北報導〕中職開季逾兩週，戰況和前兩年迥異，前兩年大殺四方的衛冕軍Lamigo桃猿，上週遭中信兄弟橫掃，目前暫居墊底。中信兄弟年輕土投發威，暌違兩季以來首度5連勝，和猿隊勝差拉開到4.5場。

去年上半季，桃猿隊「全猿主場」堪稱固若金湯，半季主場戰績22勝8敗，和半季墊底的中信兄弟交手也有15勝5敗的優勢。目前雙方勝負易位，連同上週3連戰遭橫掃，猿隊今年至今對中信兄弟6場僅1勝，換句話說，敗場數已是去年上半季總和。至於桃猿在主場戰績也只有2勝5敗，主場優勢不若以往犀利。

帳面上看來，猿隊團隊仍有3成打擊率和51分打點，雙雙處於聯盟前茅，但翻開進階數據，得點圈的表現成為桃猿男兒罩門，團隊得點圈打擊率僅2成48、長打率僅3成28；長打率是4隊唯一未破4成，得點圈打擊率也墊底，即使帳面打擊成績不差，但實戰上得分比起各隊仍是大大不易。

洋投有狀況 1勝難求

除了打線「卡彈」，猿隊投手群也有狀況，彷彿和中信兄弟土投群對比一般，猿隊目前3位洋投尼克斯、史博威和李茲，合計8場出賽竟1勝難求，且僅李茲防禦率3.44相對正常；反而本土的王溢正、新人翁瑋均表現穩定，兩人各取1勝。

猿隊力求中止3連敗，今將在主場迎戰統一獅，猿隊推出前次出賽表現欠佳的洋投史博威登板，獅隊則由左投江辰晏應戰。獅隊上週中止4連敗後，週末在富邦悍將新莊主場連取2勝。

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