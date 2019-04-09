土投「轉大人」 霸位換「兄弟」坐

兄弟打擊有發揮，林智勝就貢獻許多關鍵的打點。（資料照）

對症下藥 教練團調教有方

中信兄弟本土先發投手黃恩賜（見圖，資料照）、楊志龍、蔡齊哲等人本季表現優異，是兄弟目前戰績稱霸的關鍵原因。

〔記者吳清正／台北報導〕中信兄弟上週5戰全勝，戰績躍居第一，本土先發投手的表現和去年有天壤之別，成為關鍵因素。

中信兄弟投手蔡齊哲。（資料照）

去年中信開季前11場比賽，本土投手只擔任3場先發，包括蔡齊哲2場、王則鈞1場，都未能拿下勝投，各吞下1敗，防禦率合計9.82，球隊戰績3勝8敗。今年中信本土投手扛下過半數的6場先發，楊志龍、蔡齊哲和黃恩賜各2場，戰績都是1勝0敗，防禦率合計只有2.38，球隊戰績剛好是和去年相反的8勝3敗。

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中信兄弟投手楊志龍。（資料照）

去年中信本土投手先發表現低迷，全季只有8勝22敗，勝率0.267遠不如球隊的0.333；但教練團對年輕的先發投手人選仍有高度信心，今年只用2名洋投，成為唯一敢起用洋砲的球隊，本土先發投手也用表現回報教練團的信任。新洋砲里迪週三可望亮相。

楊志龍先發2場都投出優質內容，至少投6局、失分不超過2分；蔡齊哲雖首戰只投4.1局失4分，但第2場投出7局無失分的生涯代表作；而剛從手肘韌帶置換手術復出的黃恩賜，在75和80球的球數限制下，2場都投完5局共失2分。

中信本土先發投手能有脫胎換骨的表現，投手教練出身的總教練伯納和現任投手教練佛斯特居功厥偉，像是他們找出蔡齊哲過去在壘上有人時怕被盜壘，封閉式的投球準備動作太趕導致投球不穩，容易出現一局爆的現象，今年春訓修正蔡齊哲的動作，上週對統一獅之戰雖曾被攻佔滿壘，仍力保不失分；對於黃恩賜的手臂健康則是極力保護，從春訓開始就嚴格限制投球量，也不給黃恩賜勝敗的壓力，讓他可以放心在一軍實戰調整。

中信3名本土先發年齡最大的楊志龍只有26歲，蔡齊哲23歲，黃恩賜下月才滿23歲，未來5到10年都可望是主力投手，球隊前景看好。

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