桃猿怎麼了》主力打線疲勞 攻勢斷線

桃猿開季吞下4勝8敗，和去年開季8勝4敗剛好相反。（資料照）

中信兄弟戰績上揚，最明顯的就是本土投手群發揮很好，去年看到兄弟假先發等戰術，教練也培養、調整年輕投手，今年球團選擇2洋投和1洋砲政策，3位年輕的本土先發黃恩賜、蔡齊哲和楊志龍也到了可以驗收的時候。

兄弟的打擊發揮，像林智勝就貢獻許多關鍵的打點，守護神李振昌受傷期間，謝榮豪為首的牛棚表現很好，後段戰守住比分的能力很好。

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桃猿隊其實開季第1週打得不差，目前則遇到打線串聯的問題，開季不久，幾位開路先鋒打擊率稍低，陳晨威遞補後表現不錯。猿隊贏球模式是分數要有一定的產量，洋投群目前則還沒有能完全壓制者。

猿隊得點圈發揮受限，也可能是球員體能週期性問題，畢竟因為交流賽緣故，幾位主力打者如藍寅倫、林泓育和陳俊秀，開季前狀況不錯，現有些下滑。去年猿隊也遇到類似狀況，教練團以人員調度、輪替方式，從二軍找近況佳的球員頂上，就看效果如何。

（球評潘忠韋口述，記者林宥辰整理）

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