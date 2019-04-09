兄弟不一樣》守備優異 贏面大一半

兄弟去年開季3勝8敗，今年開季是反過來的8勝3敗，還以5連勝衝上龍頭。（資料照）

桃猿隊的球運確實差了一些，其實團隊打擊數據仍名列前茅，但關鍵時刻難以取分，缺少一個關鍵領導者跳出來。

猿隊中心打者都是有經驗的好手，當然也想打回分數，但面臨打得好卻沒能形成安打的狀況，多少會影響之後的打席，導致放不開、錯失好球。前一局沒得分，多少會影響下半局，投手怕失分，又更可能造成危機。

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賽前教練團設定的打擊策略，球員們還是要大膽去做，教練團也要特別鼓勵年輕球員，要更有信心地執行正確的策略。

中信兄弟的攻擊能力在聯盟可能只能算平均值，但他們的本土投手好、守備也一向很好，讓對方得分效率下降，投手投起來會更有信心。前天的象猿戰就是很好的例子，兄弟4支安打取得2分，但已足以贏球。

兄弟本土先發資質本就令人期待，去年臨場經驗還不夠，今年已能按賽前教練擬定的策略執行。不過，隨著球季進行，各隊也會研究，心理和體能上要能更進步。

（球評周正雄口述，記者林宥辰整理）

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