狂轟27顆三分球 火箭破紀錄

火箭戈登（左）飆進平生涯最高的8顆三分球。（美聯社）

11連勝太陽 連3季橫掃

〔記者粘藐云／綜合報導〕西部第3的火箭昨面對爐主太陽，全隊毫不留情，狂轟27顆三分球，刷新聯盟紀錄，終場以149：113痛宰對手，收下近期6連勝；這也是火箭對戰太陽的11連勝，連3季橫掃。

火箭昨在主場下起三分雨，嗨翻全場球迷，全隊三分球57投27中，刷新他們去年與巫師一戰，單場投進26顆三分球的聯盟紀錄；且單場拿下149分，也是火箭隊史自1993年以來的得分新高。一哥哈登攻下全隊最高30分、13籃板、9助攻的「準大三元」，戈登飆進平生涯最高的8顆三分球，繳次高26分。

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昨貢獻6分、9助攻的後衛保羅表示，雖然面對聯盟戰績最差的球隊，但大家並未因此鬆懈，仍打出屬於自己的水準，「我知道我們都在為了同一件事情努力。」

太陽老將克勞佛德攻下全隊最高27分，慘遭對手用三分球血洗，主帥柯克斯科夫說：「作為一支年輕的球隊，我們還有很多地方要學習，很多時候打得不夠聰明。」

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